KGM'den 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' iddialarına yalanlama

23:3722/04/2026, Çarşamba
KGM, Ankara Çevre Yolu'nun ücretsiz kalacağını açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Çevre Yolu’nun ücretli hale getirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, bu yönde herhangi bir çalışmanın bulunmadığını vurgulayarak, çevre yollarının kamu hizmeti anlayışıyla ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve çevre yolunun aynı statüde hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği' yönündeki iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

CHP'li Yavuzyılmaz'dan algı operasyonu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz işletilen Ankara Çevre Yolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin gündemde olduğunu ve 'vatandaşlardan milyarlarca lira geçiş ücreti tahsil edileceğini' ileri sürmüştü.



