Ankara haberleri: Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi 17 Mart 2021, 08:04 Son Güncelleme: 17 Mart 2021, 08:05 İHA