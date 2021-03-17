Gündem Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
ANKARA

Ankara haberleri: Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Başkent’te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı.
Başkent’te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Başkent’te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Hırsını alamadı çanta fırlattı

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı.

Başkent’te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı.

Başkent’te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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