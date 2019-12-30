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BATMAN

Ankara, Kayseri, Adana ve Batman'da DEAŞ'a şafak operasyonu: İl sorumlusu dahil 37 şüpheli yakalandı

Adana, Kayseri ve Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonu düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen ve aralarında Batman il sorumlusunun da bulunduğu 37 şüpheli yakalandı. Öte yandan Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
3 ilde DEAŞ operasyonu
3 ilde DEAŞ operasyonu

Adana, Kayseri ve Batman'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 37 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 33 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Batman'da 22 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.
  • 400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA
Kayseri’de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA
Kayseri’de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandı

Adana’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

AA
Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandın

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak yaptığı çalışmada 6 yabancı uyruklu DEAŞ’lının izini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca izi tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

TEM ekipleri ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti baskın yapıldı. Baskın yakalanan 2’si Irak, 4’ü Suriye vatandaşı adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan zanlıların, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ileri sürüldü.

İHA
Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandın

İHA
Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandın

İHA
Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandın

İHA
Adana’da DEAŞ adına faaliyet yürüten 6 terörist yakalandın
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