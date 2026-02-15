Ankara Mimarlar Odası'nda seçimi kazanan Turuncu Liste güven tazeledi

Ankara Mimarlar Odası’nda genel kurulun ardından gerçekleştirilen seçimlerde kazanan bir kez daha Yenilikçi Mimarların Turuncu Listesi oldu.

Turuncu Liste yönetimdeki etkinliğini sürdürdü

“Birlikte Üretiyor, Birlikte Yönetiyor” sloganıyla seçime giren grup, oyların çoğunluğunu alarak yönetimdeki yerini korudu.

1954 yılından 2024 yılına kadar uzun yıllar sol grupların yönetiminde olan odada, geçen yıl yaşanan değişimin ardından Turuncu Liste ikinci kez seçimi kazanarak yönetimdeki etkinliğini sürdürdü. AK Parti ve MHP’ye yakın isimlerin desteklediği liste, bu sonuçla birlikte odadaki yeni dönemi pekiştirmiş oldu.

Mevcut yönetim güven tazeledi

Seçimde Turuncu Liste’nin karşısına Mor Liste ile giren Gelecek ve Dayanışma İçin Mimarlar da yarıştı. Mevcut yönetim, oy çoğunluğunu elde ederek güven tazelerken, oda yönetiminde sürekliliği sağlamış oldu.

Mimar Cengiz Gökay öncülüğündeki Yenilikçi Mimarlar grubu, son iki yıllık yönetim performansının ardından yeniden yetki alırken, İsmail Coşkun da bir dönem daha Ankara Mimarlar Odası Başkanı olarak görevine devam edecek.







