Ankara Valiliği: İki vatandaşımızı yaralayan yabancı uyruklu şahıslar gözaltında

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında çıkan kavgaya ilgili bir açıklama yayınladı. Olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İKİ VATANDAŞ YARALANDI

10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır.

YABANCI ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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