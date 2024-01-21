Ankara’da altın çağ başlayacak

Türkiye yerel seçime doğru yol alırken, siyasi partilerin belediye başkan adayları da vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde dün Sincan’daki kültür evinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Ankara’nın altın çağının başlayacağını kaydeden Altınok, “Ankara’da eser ve hizmet dönemi başlayacak. Yeniden AK Parti’nin başarılı belediye başkanlığı dönemi başlayacak. Bizim sevdamız, milletimize hizmettir. Sokaktaki çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumun her kesimine ulaşmaktır. Bizim sevdamız yemek, içmek, gezmek değil. Bizim sevdamız vatandaşımızın acı gününde acısını, sevinçli gününde sevincini paylaşmaktır” dedi. Geçen 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Sincan’a ne yaptığını soran Altınok, “Fildişi kulelerinden seyredenlerden, sosyal medyadan sahte Tweet atanlardan değiliz. Altınok sokağın adamı, halkın adamı. Biz hak için doğru neyse hizmetlerimizle gösterdik. İnşallah bu 5 yılda Sincan’ın da alacağını telafi edeceğiz” diye konuştu. Ankara’nın 5 yıllık kaybı olduğunu vurgulayan Altınok şunları söyledi: “Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan, burası en az yüzde 75.”