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Ankara'da büyük operasyon: Savunma sanayi ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yasadışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.” denildi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından savunma sanayii sektöründe yası dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişi gözaltına alındı.

Rüşvetle ihaleye fesat karıştırmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT tarafından savunma sanayiine yönelik yürütülen koruyucu/önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bilgileri başka firmalarla paylaşmışlar

MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sapladıkları belirlendi.

  • Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.

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