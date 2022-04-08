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ANKARA

Ankara'da DEAŞ operasyonu: Rus sahte kimlikçi yakalandı

Ankara Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport taşıdığı anlaşıldı. Şahsın DEAŞ’la irtibatı nedeniyle ülkeye girişi yasaklanan Rus vatandaşı Bobirmirzo V. olduğu tespit edildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Ankarada DEAŞ operasyonu: Rus sahte kimlikçi yakalandı
Bobirmirzo V.

Ankara Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport taşıdığı anlaşıldı. Şahsın DEAŞ’la irtibatı nedeniyle ülkeye girişi yasaklanan Rus vatandaşı Bobirmirzo V. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ’lı Bobirmirzo V. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanıktan ele geçirilen dijital materyallerde, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet ve pasaport örneklerinin yer aldığı klasörler bulundu. Ayrıca pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte yazıcı ile başka kişiler için hazırlanmış sahte kimlikler ele geçirildi.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polis uzun namlulu silahlarla sokak başlarını tuttu
FOTOĞRAF 18
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Düzenlenen şafak operasyonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
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Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
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Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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Adresteki aramalarda bulunan bazı dijital malzemelere el konuldu.
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Ekiplerin, çeşitli adreslerdeki aramaları devam ediyor.
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Title
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polis uzun namlulu silahlarla sokak başlarını tuttu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldığı operasyon kapsamında 14 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

İddianamede sanıkla ilgili “DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetleri öncesi rahat hareket edebilmeleri, farklı ülkelere eylem amaçlı şüphe uyandırmadan geçiş yapmaları maksadıyla örgüt mensuplarına sahte belge hazırladığı anlaşılmıştır” tespiti yapıldı. Bobirmirzo V. hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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