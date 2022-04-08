Ankara'da DEAŞ operasyonu: Rus sahte kimlikçi yakalandı
Ankara Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport taşıdığı anlaşıldı. Şahsın DEAŞ’la irtibatı nedeniyle ülkeye girişi yasaklanan Rus vatandaşı Bobirmirzo V. olduğu tespit edildi.
Ankara Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı yabancı uyruklu kişinin sahte pasaport taşıdığı anlaşıldı. Şahsın DEAŞ’la irtibatı nedeniyle ülkeye girişi yasaklanan Rus vatandaşı Bobirmirzo V. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ’lı Bobirmirzo V. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanıktan ele geçirilen dijital materyallerde, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet ve pasaport örneklerinin yer aldığı klasörler bulundu. Ayrıca pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte yazıcı ile başka kişiler için hazırlanmış sahte kimlikler ele geçirildi.
İddianamede sanıkla ilgili “DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetleri öncesi rahat hareket edebilmeleri, farklı ülkelere eylem amaçlı şüphe uyandırmadan geçiş yapmaları maksadıyla örgüt mensuplarına sahte belge hazırladığı anlaşılmıştır” tespiti yapıldı. Bobirmirzo V. hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 27 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.