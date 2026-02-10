Yeni Şafak
Ankara’da engelli genci vince bağlayıp video çeken 3 şüpheli tutuklandı

Oğuzhan Ürüşan
23:0610/02/2026, Salı
Ankara’daki vince asma skandalında zanlılar tutuklandı.
Ankara’da bir iş yerinde zihinsel engelli bir çalışanın ayağından bağlanarak vince asıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklanırken, iş yeri sahibi adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara’da bir iş yerinde çalışan zihinsel engelli kişinin ayağından bağlanarak vince asıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun M.S. olduğunu tespit etti. M.S.’nin olayın yaşandığı iş yerinde yaklaşık 3 yıldır getir-götür işlerinde çalıştığı ve yüzde 61 oranında zihinsel engelli olduğu belirlendi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile duruma göz yumduğu değerlendirilen iş yeri sahibi B.Ç. dahil 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet”, “tehdit”, “kasten yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından adliyeye sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.B., M.Ş. ve N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yeri sahibi B.Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



