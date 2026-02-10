Yeni Şafak
Ankara’da engelli genci vince bağlayıp video çeken dört kişi yakalandı

00:4110/02/2026, Salı
DHA
Engelli gence yapılan eziyet sosyal medyada ortaya çıktı.
Ankara’da zihinsel engelli M.S.’yi ayağından vince bağlayarak görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli ile olaya müdahale etmeyen iş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara’da zihinsel engelli M.S.’yi ayağından vince bağlayarak videosunu çekip sanal medyada yayınlayan K.B., M.Ş., ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmayan iş yeri sahibi yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanal medyada olaya ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, mağdur M.S.’nin olayın gerçekleştiği iş yerinde getir götür işlerine çalıştığını tespit etti. Zihinsen engelli olduğu öğrenilen M.S.’yi ayağından vince bağlayarak video çektiği belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığı öğrenilen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



