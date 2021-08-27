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ANKARA

Ankara'da FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Ankarada FETÖ operasyonu: 41 kişi için gözaltı kararı
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ve siber daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Beşi halen görevde

Bu kapsamda, 5'i halen görevde, 36'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış/ihraç edilmiş 36 astsubay olmak üzere toplam 41 şüphelinin örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

  • Ankara merkezli 32 ilde haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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