Ankara'da iki eczacı kalfasına "olası kasıtla çocuk öldürme" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muaz İ.B. ve müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmazken, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.





Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumundan talep edilen bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi. Söz alan sanık avukatı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre dosyaya konu ilacın etkisinin kullanıldıktan sonra yaklaşık 100 saat devam ettiğini, müvekkilinin işten ayrıldığı tarih ile kaza tarihi arasındaki sürenin bundan fazla olduğunu belirterek, müvekkilinin suçsuz olduğunu söyledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.





İddianameden





Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtildi. İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



