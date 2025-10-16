Yeni Şafak
FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı adliyede

12:0516/10/2025, Perşembe
AA
FETÖ’den gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar dün Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli dün adli kontrol şartıyla salıverilmişti.




