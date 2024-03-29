ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte bugün Ankara’ya geliyor.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD'li heyetin Güler ile görüşmesinde, ikili askeri ve savunma ilişkileri ele alınacak.
Bu çerçevede terörle mücadele, ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci gibi konu başlıkları ele alınacak.
HEYET AKAR'LA DA GÖRÜŞECEK
Heyetin Ankara’daki tek teması Güler’le olmayacak. Heyet aynı zamanda TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la da bir görüşme yapacak