|
Gündem

Ankara'da kritik görüşme! ABD heyeti bugün geliyor: Masada üç önemli başlık var

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden bir heyet bugün Ankara'ya geliyor. Heyeti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kabul edecekken, yapılacak görüşmelerde terörle mücadele, ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci gibi konu başlıkları ele alınacak.

08:11 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte bugün Ankara’ya geliyor.


Komite, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD'li heyetin Güler ile görüşmesinde, ikili askeri ve savunma ilişkileri ele alınacak.


Bu çerçevede terörle mücadele, ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci gibi konu başlıkları ele alınacak.


HEYET AKAR'LA DA GÖRÜŞECEK


Heyetin Ankara’daki tek teması Güler’le olmayacak. Heyet aynı zamanda TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la da bir görüşme yapacak




#ABD heyeti
#Ankara
#Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FED faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının hızına yetişilemiyor: Gram çeyrek ne kadar?