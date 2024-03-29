CHP'deki para kulelerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan ile Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in savcılıkta verdiği ifadeleri ortaya çıktı. İfadesinde bir çok detayı 'hatırlamadığını' söyleyen Özcan, bağışlara karşılık olarak makbuz veya herhangi bir belge vermemenin suç olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Yaptığı bağışlara karşılık makbuz almayı düşünemediğini söyleyen Keskin ise bağış kampanyası ve paranın harcanması noktasında bütün sorumluluğun CHP İstanbul İl Başkanlığına ait olduğunu ifade etti.