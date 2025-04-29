Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, M.M.D'den, 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiği ancak ertesi gün hayvanların akıbetini öğrenmek için irtibata geçtiklerinde kendilerini tersleyerek hayvanları göstermediği iddiasıyla şikayetçi oldu.