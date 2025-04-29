Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu

Gezi soruşturmasında, Ocak ayında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanmıştı.

Savcılığın sevk yazısında Barım’ın Gezi olaylarının planlayıcıları arasında olduğu vurgulanarak, “Barım’ın danışılan ve onayı alınan kişi olduğu tespit edildi. Kendi şirketine bağlı oyuncuları Gezi eylemlerine yönlendirerek daha fazla kitleselleşmesini amaçladı” denilmişti.

İddianame tamamlandı

Barım hakkında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Onayı alınan kişi pozisyonunda

Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarıldı.

Diğer ünlülerle yaptığı görüşmelere ilişkin de bilgi verilen yazıda Barım'ın Gezi Davası'nın ana faillerinden firari sanık Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olmasının yanında kendisinin irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği vurgulandı.

İki ünlüye yalan tanıklık suçlaması

Soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, olayların faillerinden Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu ortaya çıkmış, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan da iki ünlü hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

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