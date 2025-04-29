Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu

Ayşe Barım hakkında istenen ceza belli oldu

19:1229/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ünlülerin menajeri olarak da bilinen Ayşe Barım hakkında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gezi soruşturmasında, Ocak ayında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme” suçundan tutuklanmıştı.

Savcılığın sevk yazısında Barım’ın Gezi olaylarının planlayıcıları arasında olduğu vurgulanarak, “Barım’ın danışılan ve onayı alınan kişi olduğu tespit edildi. Kendi şirketine bağlı oyuncuları Gezi eylemlerine yönlendirerek daha fazla kitleselleşmesini amaçladı” denilmişti.

İddianame tamamlandı

Barım hakkında, 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Onayı alınan kişi pozisyonunda

Barım'ın HTS kayıtlarına göre, Gezi parkı olaylarının başladığı gün ve yoğunlaşarak kitleselleştiği günlerde, Çiğdem Mater Utku ile 2013-2014 arasında 14 kez görüşme gerçekleştirdiği, Alabora ile gerçekleştirdiği ilk görüşmelerin ise Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olduğu aktarıldı.

Diğer ünlülerle yaptığı görüşmelere ilişkin de bilgi verilen yazıda Barım'ın Gezi Davası'nın ana faillerinden firari sanık Mehmet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku ile doğrudan irtibatlı olmasının yanında kendisinin irade gösteren, danışılan ve onayı alınan kişi olarak tespit edildiği vurgulandı.

İki ünlüye yalan tanıklık suçlaması

Soruşturmada tanık olarak dinlenen Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, olayların faillerinden Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu ortaya çıkmış, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "Yalan tanıklık" suçundan da iki ünlü hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştı.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Ayşe Barım
#Gezi Parkı Davası
#Menajer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde dev maç