Delilleri karartmışlar: Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Ayşe Barım'a yönelik soruştrumada gözaltına alınan kardeşinin, ablasının bankadaki kasasına erişiminin olduğu belirtildi.
Gezi olaylarını planlamak ve oyuncuları yönlendirmekle suçlanan ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Barım'ın kardeşi ve bir arkadaşı, delil karartmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu iki kişinin altın alarak şirketin zor durumda kalmasını engellemeye çalıştıkları iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
nca,
'deki
odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme
" suçundan tutuklanmıştı.
Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan, ID İletişim'in de ortak kurucusu olan Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Barım'ın avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşı,
Barım'a ait delilleri karartmaya çalıştıkları
iddiasıyla gözaltına alındı.
Kasadan çuval ve zarf almışlar
Ekol TV'nin haberine göre, avukat I.S.G.’nin, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde, avukat I.S.G. ve doktor olan arkadaşı, Levent’teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı tespit edildi.
"Şirkete kayyum atanmasın diye altın aldık"
Zarfın içinde altın olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan avukat kardeşi I.S.G. ve doktor arkadaşının ifadelerinde, "
Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık.
" açıklamasında bulunduğu belirtildi.
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