Delilleri karartmışlar: Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü ismin menajerliğini yapan, ID İletişim'in de ortak kurucusu olan Barım'a yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin haberine göre, avukat I.S.G.’nin, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu, Barım’ın gözaltına alındığı sabahın gecesinde, avukat I.S.G. ve doktor olan arkadaşı, Levent’teki bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı tespit edildi.