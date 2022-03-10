Ankara'da sahte külçelerle milyonluk vurgun: 7 kişi gözaltında

Numan Kurtulmuş'tan 'altılı masa' açıklaması: Bir de gölgesi masanın üstünde olan HDP var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP ve İYİ Parti'nin değişik gerekçelerle HDP ile bir arada görünüp diğer taraftan kendi tabanlarını küstürmemek için özel çaba gösterdiğini belirten Kurtulmuş, 'Altı parti demek yanlış olur, altı artı bir demek lazım. Bir de masada görülmeyen, ruhu ve gölgesi masanın üstünde olan HDP var.' değerlendirmesini yaptı.