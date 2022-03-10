Ankara'da sahte külçelerle milyonluk vurgun: 7 kişi gözaltında

Kuyumcu ve altın toptancılarını sahte külçe altınlarla dolandıran şüpheliler gözaltına alındı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte külçe altınlarla milyonluk vurgun yapan 7 kişilik suç örgütünü takibe aldı. 6 aylık titiz çalışma sonucu dün operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 3 ildeki operasyonlarda şüphelilerin tamamı kıskıvrak yakalandı.
PES DEDİRTEN YÖNTEM
Ankara, Antalya, Konya, Uşak ve Batman’da halkın yoğun olduğu merkezi noktalarda kuyumcu dükkanı açan dolandırıcılar, bölgede bulunan kuyumcuların güvenini kazanıp, aldıkları 600-700 bin TLlik ürünler için “takoz” diye tabir edilen sahte külçe altınla ödeme yapmış.
Şüphelilerin, 9 kuyumcu ve altın toptancısını bu yöntemle yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Olaylara karışan 7 şüpheliden 4’ünün, daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve mesleki bilgilere sahip olduğu öğrenildi. Şahısların, kuyumculara ve altın toptancılarına verdikleri sahte takoz altınları profesyonel biçimde yaptıkları belirlendi. Ayrıca ellerinde bulunan gerçek külçe altınlar vasıtasıyla ayar evlerinden sertifika çıkardıkları, bu sertifikalara uygun nitelikteki külçe altınların sahtesini yaparak mağdurlara verdikleri ortaya çıktı.
Gram gram soygun
- Dolandırıcılar, kuyumcuların yanı sıra vatandaşları da mağdur etti. Hassas terazinin ayarını bozarak 100-150 gram arasında eksik tartan şüpheliler, vatandaşları bu yöntemle dolandırmış. Dolandırıldığını anlayan mağdurlar, sahte kuyumcuya geri döndüklerinde boş dükkanla karşılaşırken, şüphelilerin kiraladıkları dükkanların kirasını bile ödemeden kaçtıkları bildirildi. Şebeke, yakalanmamak için sürekli şehir değiştirirken, gittikleri illerde de kiraladıkları iş yerlerinin vitrinlerine imitasyon altın doldurmuş.