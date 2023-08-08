Ankara'da silah operasyonu: Beş adet tabanca ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda A. K. isimli kişinin üstünde ve çantasında; 3 adet 9 mm çapında, 2 adet de 7.65 mm çapında olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.