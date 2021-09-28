Ankara'daki hayvanseverlerden barınak önünde eylem: Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdi

Ankara'da bir grup hayvansever, Çankaya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde bulunan köpeklerin Altındağ sınırları içerisindeki Kavaklı köyüne bırakılacağı iddiası üzerine barınak önünde toplandı. Kalabalık, sloganlar atarak yetkililerden açıklama istedi.

Hayvanseverlerden Ahmet Fatih Er, barınak önündeki köpeklere yemek verdikleri sırada barınaktan çıkan bir araçtan şüphelendiklerini ve aracı takibe aldıklarını belirtti. Er, "Araca yaklaştığımız sırada arkada patilerin ve köpeklerin gözlerinin parladığını fark ettik. Çankaya bölgesinden Altındağ Kavaklı köyüne kadar aracı takip ettik. Bizi fark ettiler sonra geri dönmeye başladılar. Jandarma ekiplerini çağırmak istediğimizi söyledik, 'jandarma benim gittiğim yere gelsin' dedi ve aracı üzerime sürerek kaçmaya başladı. Daha sonra barınak önüne kadar kovaladık. Şu anda da hiçbir şekilde muhattabımız yok" dedi.

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DHA

'HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM EDECEKLERDİ'

Arkadaşının aramasıyla aracı takip etmeye başladıklarını belirten hayvanseverlerden Melih Erdem Erdemir, "Takibe başladığımızı anladıkları an zaten öyle bir gidişleri vardı ki hem insanların canlarını hem hayvanların canlarını, bir kaza anında yerle bir edeceklerdi. O köpekleri ne yapacaklardı orada? Bir dağ başına atacaklardı. Ne çöp var orada ne su var, hiçbir şey yok. Hayvanları buraya getirdiler, getirmelerinin amacı buraya geri koyup hiçbir şey olmamış gibi devam edeceklerdi" ifadelerini kullandı.

DHA

'DEVLETİN NAFAKASININ VERİLMEMESİNİ İSTİYORUZ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da yaptığı açıklamada "Çankaya Belediye aracının içerisinde 30'a yakın köpekle birlikte Altındağ ilçesinin uç tarafı Kavaklı köyü mevkiinde bir araziye, yerleşim yerinin dışına çıktığını tespit eden arkadaşlar aracı görmek istiyor, içini açtırmak istiyor. Araç, arkadaşları orada görünce tekrar hızlı bir şekilde Çankaya barınağına giriş yapıyor. Arkadaşlarımız da o saatten beri buradalar. Bizim de belediyeden talebimiz, bu tür hayvan atan, vicdansız, onuru zayıf çalışanların gereği yapılarak, devletin, milletin, tüyü bitmemiş yetimin hakkı ile bu masum canları ölüme terk edenlere hak etmediği devletin nafakasını verilmemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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