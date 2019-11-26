Gündem AK Parti milletvekilleri, Evren ilçesinin adının Çıkınağıl olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi
ANKARA

Ankara'nın Evren ilçesinin adının Çıkınağıl olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

AK Parti milletvekilleri, Ankara'nın "Evren" ilçesinin adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Teklife göre, "Evren" ilçesinin adı, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilecek. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Kara bir lekenin mimarı olan şahsın isminin hala başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur" dedi.

Haber Merkezi AA
Kenan Evren
Kenan Evren

AK Parti milletvekilleri, Ankara'nın "Evren" ilçesinin adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, düzenlemeyi değerlendirdi.

Ankara'nın Evren ilçesi.

Evren ismiyle anılan Çıkınağıl'ın, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu belirten Şahin, Çıkınağıl'ın 1963'te Şereflikoçhisar'a bağlı bir belediye olduğunu ve 1982'de "Evren" adını aldığını hatırlattı.

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Türkiye'nin en karanlık günlerinin başlangıcı olan 12 Eylül 1980 askeri darbesi sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 kişi işkencede öldü. Darbeciler idam sehpasına ilk olarak 8 Ekim 1980'de sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbenin lideri Kenan Evren'in“Şartların olgunlaşmasını bekledik'sözü ise tarihe geçti.

Çıkınağıl'ın, 1990'da çıkarılan 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunla Ankara'ya bağlı ilçe statüsü kazandığını belirten Şahin, "12 Eylül 1980 darbesi sonrası birçok cadde, mahalle, sokak ve okula darbenin mimarı Kenan Evren'in ismi verildiği gibi Çıkınağıl'ın ismi de aynı şekilde Evren olarak değiştirilmiştir. Her ne kadar uzun süredir resmi olarak Evren ismiyle anılıyor olsa da bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız arasında 'Çıkınağıl' ismi halen çok yaygın bir biçimde kullanılıyor" diye konuştu.

Şahin, 12 Eylül darbesi ile millet iradesine ipotek konularak TBMM'nin lağvedildiğini, Anayasanın uygulamadan kaldırıldığını, siyasi partilerin kapatıldığını ve ülkeyi 1983'e kadar Kenan Evren ve cuntacı komutanlardan oluşan bir heyetin yönettiğini anımsattı.

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"12 Eylül derin yaralar bıraktı"

Fatih Şahin, bu dönemde 650 bin kişinin gözaltına alındığını, açılan 210 bin davada 230 bin kişinin yargılandığını, 517 kişiye idam cezası verildiğini, yaşı küçük çocukların mahkeme kararıyla yaşları büyütülerek idam edildiğini, 14 bin kişinin ise vatandaşlıktan çıkarıldığını anlattı.

  • Darbecilerin ülkeyi demokrasinin, özgürlüklerin ve insan haklarının daimi olarak ihlal edildiği bir zemine sürüklediğine dikkati çeken Şahin, "Hemen her evde acılı bir hikaye bırakan ve toplumsal hafızamızı derinden etkileyen 1980 darbesini ömrü boyunca savunan darbe lideri Kenan Evren, 32 yıl sonra yargılandığı mahkemede dahi hiç pişman olmadığı gibi adeta bir kez daha millet iradesine meydan okuyarak bugün olsa yine darbe yapacağını ifade etmişti. 12 Eylül 1980 darbesi milletimizde ve devletimizde şüphesiz çok derin yaralar bıraktı. Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala derin bir teessürle hatırladığımız 12 Eylül darbesi, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacak. Kara bir lekenin mimarı olan şahsın isminin hala başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur" ifadelerini kullandı.

TBMM'nin, darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle artık hesaplaşan bir Meclis olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün, darbeler tarihinin kapandığı, milletimizin darbelere ve darbecilere karşı canı pahasına net bir tavır koyduğu bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde yüce Meclisimiz de milletimizin kendisine çizdiği istikamet doğrultusunda adımlar atmalıdır. Bu nedenlerden ötürü, verdiğimiz kanun teklifiyle, darbeci Kenan Evren'in isminin verildiği Ankara ilinin bir ilçesi olan 'Evren'in adının kültürel ve tarihi geçmişiyle, burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleriyle de uyumlu olarak 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

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