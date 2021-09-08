​Ankesörden Terzi’nin oğlu çıktı: Ardışık aramalar yaptığı tespit edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik dün büyük bir operasyon başlattı. Büfe, ankesörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 44’ü muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Faruk Terzi

137’Sİ YAKALANDI

Şüphelilerden 137’si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin albay, 1’inin yarbay, 7’sinin yüzbaşı, 7’sinin üsteğmen, 7’sinin teğmen, 41’inin astsubay ve 5’inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

İFADELERDE DE ADI GEÇİYOR

Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir taraffından öldürülen darbeci Semih Terzi’nin oğlu Faruk Terzi de bulunuyor. Askeri okuldan ilişiği kesilen Faruk Terzi hakkında daha önce örgüt üyeliğinden gözaltına alınan bir FETÖ’cünün ifadesi olduğu öğrenildi. İtirafçının ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi’nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi.

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OKUL İDARESİ KORUYORDU

İtirafçı Terzi’nin okul yönetimi tarafından korunduğunu söyleyerek, “Faruk Terzi matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu” dedi.

ARDIŞIK ARAMA KAYDI VAR

Firari olan ve yakalanması için çalışma başlatlan Faruk Terzi’nin FETÖ üyeliğine delil sayılan ardışık aramalar yaptığı tespit edildi. FETÖ’nün askeri öğrencilerden sorumlu imamlarının verdiği örgütsel sohbetlere katıldığı belirlenen Terzi’nin askeri lise ve okullardan ilişiği kesilmiş ve Bank Asya’da hesabı bulunan kişilerle irtibatı olduğu da saptandı.