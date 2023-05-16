Anketler Bay Kemal’e yetmedi

Türkiye’de rekor katılımla gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Her seçim öncesi araştırma yayınlayan anket şirketlerinin tahminlerini kamuoyu yakından izledi. Seçimin bir kaybedeni de Kılıçdaroğlu’nun oylarını yüzde 50-60’larda gösteren anket şirketleri oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda HDP’nin desteklediği 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını değerlendiren PİAR, Artıbir, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, ARL, ORC ve EuroPoll araştırma şirketleri sınıfta kaldı.

Anket şirketlerinin 14’ü seçimin birinci turda biteceğini iddia ederken, aralarında Konda’nın da bulunduğu 9 araştırma şirketi ise seçimin ikinci tura kalacağını öngörmüştü.

AREDA ERDOĞAN’IN KAZANACAĞINI BİLDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, PİAR, Artıbir, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, ARL, ORC ve EuroPoll ilk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını açıkladılar. Optimar, GENAR, ADA ve Argetus Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu. Areda, GENAR, Optimar, ADA ve Argetus Erdoğan’ın ipi göğüsleyeceğini bildi.Erdoğan için Optimar yüzde 50,1, Ada ve Argetus yüzde 50,6, Sonar yüzde 48,8, Varyans yüzde 48,6, Areda Survey yüzde 51,3 oranını verdi. Kılıçdaroğlu için ise Optimar yüzde 44,7, GENAR yüzde 44, 6, Ada yüzde 44,8, Sonar yüzde 44,1, Areda Survey yüzde 44,2 oranını açıkladı.

VEKİL DAĞILIMINI TUTTURAMADILAR

Anketlerde meclis dağılımına da yer verildi. KONDA, MetroPOLL, Area, Yöneylem, MAK, ALF, SAROS, SER-AR, Avrasya, Gezici, Optimar, GENAR, Varyans, ADA, ARGETUS ve AKSOY araştırma şirketleri meclisteki çoğunluğun Cumhur İttifakı’ndan yana olacağı öngörüsünde bulunurken, AR-G, ARL ve ORC araştırma şirketleri ise Meclis dağılımında Millet İttifakı’nın daha yüksek oy alacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.







