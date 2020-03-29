Gündem Annesi 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdü, baba ilk kez konuştu En ağır şekilde cezalandırılsın
TEKİRDAĞ

Annesi 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdü, baba ilk kez konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın

Annesi 3 yaşındaki kızını karnına vurarak öldürdü, baba ilk kez konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi Meryem Doğan (25) tarafından karnına yumrukla vurularak öldürüldüğü öne sürülen Şükran Nur İpek'in (3) babası Yakup İpek (31) konuştu. İpek, eski eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyip "Kızımı görmeyi hayal ederken cenazesini aldım. Ne olursa olsun ben bunun peşini bırakmayacağım. Canımın bir parçası gitti. Bana şimdi ondan sadece geriye birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar kaldı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Annesi 3 yaşındaki Şükran Nur İpek'in karnına vurarak ölmesine sebep oldu.
Annesi 3 yaşındaki Şükran Nur İpek'in karnına vurarak ölmesine sebep oldu.

Çerkezköy'de yaşayan Meryem Doğan, 10 gün önce ilk eşi inşaat işçisi Yakup İpek'ten olan kızı Şükran Nur İpek’i, karın ağrısı ve kusma şikayetlerinin ardından baygınlık geçirince kocası A.D. ile birlikte Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak küçük kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybettiği ve ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Hazırlanan 'şüpheli ölüm' raporu polise bildirildi. Rapor üzerine Meryem Doğan ile eşi A.D., gözaltına alındı. Meryem Doğan ile A.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Meryem Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.D. ise serbest bırakıldı.

DHA
Meryem Doğan, 3 yaşındaki kızının karnına yumruk atarak ölmesine sebep oldu.

'KUSTU, KARNI AĞIRDI, AĞRI KESİCİ VERDİM'

  • Meryem Doğan'ın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için kızının karnına 2- 3 kez şiddetli vurduğunu belirtip, "Kısa süre sonra kızımın karnı ağrımaya başladı ve ardından kustu. Kızımı hastaneye götürmedim ve tedavi amaçlı ağrı kesici verdim. Ertesi gün sabah saatlerinde ise benden su istedi, yerde baygın duruyordu. O zaman eşimle hastaneye götürdüm" dediği öğrenildi.

ESKİ EŞİNİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİ

Şükran Nur'u İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa veren Yakup İpek, eski eşinin en ağır cezayı almasını istedi. 2013 yılında evlendiği Meryem Doğan'dan iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyleyen İpek, boşanma öncesinde eşinin iki çocuğu da alıp, şiddet gördüğü iddiasıyla sığınma evine yerleştiğini anlattı.

DHA
Şükran Nur'u İstanbul'da gözyaşları arasında toprağa veren Yakup İpek, eski eşinin en ağır cezayı almasını istedi.

'EVLENİNCE ÇOCUKLARI YURTTAN ALDI'

Eşinin daha sonra kadın sığınma evinden kaçarak Kırıkkale'ye gittiğini, çocuklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yuvasına bıraktığını öğrendiğini belirten İpek, şunları söyledi:

"Hemen çocukların yanına giderek ziyaret ettim. Bana boşanma davası açmasıyla Çerkezköy'de görülen davada boşandık. Mahkeme velayeti bana verdi. Mahkeme ayrıca yılda bir kez anneye görmesi için izin verdi. Velayet bende olunca çocuklarımın Kırıkkale'den İstanbul'a gelmesi için dilekçe verdim. Ancak İstanbul'da yer olmayınca Tekirdağ'a verdiler. Ben çocukları ziyarete sürekli olarak gidiyordum. Beni arayıp çocukları almamı istediler. Yoksa 'annesine vereceğiz' diye söylediler. 'Anneye de bana vermeyin devletin kurumunda kalsın' dedim. Eski eşim evlenince yurttan çocukları aldı. Daha sonra Erkan'ı Trabzon'daki ailesinin yanına gönderip, Şükran Nur'u da kendi yanın aldı."

'KIZIMI GÖRMEYİ UMARKEN CENAZESİNİ ALDIM'

Minik kızının ölümüne neden olan eski eşi Meryem Doğan, hakkında kendisinin de davacı olacağını söyleyen Yakup İpek, "Kızımın öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadım. Hala da olayın şokundayım. Kızımı görmeyi hayal ederken cenazesini aldım. Eski eşimden davacıyım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ne olursa olsun ben bunun peşini bırakmayacağım. Canımın bir parçası gitti. Bana şimdi ondan sadece geriye birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar kaldı" diye konuştu.

Bu nasıl anne: Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı, tuvalette gizlice doğum yaptı, sonrası vahşet
GÜNDEM
Bu nasıl anne: Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı, tuvalette gizlice doğum yaptı, sonrası vahşet

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
GÜNDEM
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
Abone Ol Google News
20 bin ölüm: İyi bir sonuç

20 bin ölüm: İyi bir sonuç

​İngiltere, işlerin iyiye gitmediğini açıkladı.
Yargıtaydan emsal karar

Yargıtay'dan emsal karar

Sıfır aldığı otomobil kabusu olunca çareyi mahkemede buldu.
Fırsatçılarageçit yok

Fırsatçılara
geçit yok

​30 ilde operasyon düzenlendi, 160 kişi gözaltına alındı.
Pazar sabahı<br> 'evde kal'dılar

Pazar sabahı
'evde kal'dılar

​İstanbullular koronavirüs tedbirlerine bu kez uydu.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.
'Bizim Çocuklar'dan <br>anlamlı destek

'Bizim Çocuklar'dan
anlamlı destek

Virüse karşı sosyal sorumluluk hareketi başlattılar.
Annesi karnına vurarak öldürdü

Annesi karnına vurarak öldürdü

Acılı baba ilk kez konuştu: En ağır şekilde cezalandırılsın
Milyonlarca<br>emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca
emekliyi ilgilendiriyor

​Emeklilere bayram ikramiyesinde net tarih belli oldu.
Felaketin merkezi New York

Felaketin merkezi New York

ABD'deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Seyahate 3 şart

Seyahate 3 şart

​Tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.
Ölüme terk edildi

Ölüme terk edildi

​Amerikalı genç sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmedi.
Virüsü bir<br>haftada nakavt etti

Virüsü bir
haftada nakavt etti

​Milli boksör yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı.
Irkçılık virüsü

Irkçılık virüsü

Türklere 'virüsü yayıyorsunuz' diyerek saldırdılar.
Koronavirüse karşı savunmasızlar

Koronavirüse karşı savunmasızlar

​Milyonlarca mültecinin suya ulaşma imkanı yok.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Eski milli kaleci Rüştü Reçber hastaneye kaldırıldı.
PKK'ya yüzde 10 pay

PKK'ya yüzde 10 pay

​HDP'li başkanlar örgüte ihalelerden para aktarmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.