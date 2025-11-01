Annesi haber alamadı: Kayseri'den Antalya'ya gelip acı manzarayla karşılaştı

Antalya'da yaşayan 37 yaşındaki oğlundan haber alamayan anne, Kayseri'den Muratpaşa ilçesine geldi. Eve giremeyen anne durumu ekiplere bildirdi. İçeri giren sağlık ekibi yaptığı kontrolde 37 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Onur Doker'den (37) haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Kayseri'den Antalya'ya geldi.
Eve giremeyen Bektaş'ın ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeri giren sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Doker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcı ve polisin incelemesinin ardından, Doker'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.