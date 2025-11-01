Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu: 'Mahvoldum, Onur'um gitti' diyerek feryat etti

Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu: 'Mahvoldum, Onur'um gitti' diyerek feryat etti

18:201/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Antalya'da ailesinin haber alamadığı Onur Doker (37), yaşadığı dairede ölü bulundu. Kayseri'den Antalya’ya gelen ve son olarak evine yerleştiği gün oğlu ile görüşen Fatma Bektaş, "Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı. 

Sabah saatlerinde gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

YOĞUN KOKU EKİPLERİ ZORLADI


Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

 Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Onur Doker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ


Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen anne Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti. 

#Antalya
#Anne
#Ölüm
#Evlat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları