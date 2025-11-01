Günlerdir haber alamadığı oğlunun cansız bedeni bulundu: 'Mahvoldum, Onur'um gitti' diyerek feryat etti

GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ





Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen anne Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.