Gündem Alanyada gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak
3. SAYFA

Alanya'da gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Antalya haberleri: Alanyada gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak
V.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alanya'daki olay, dün saat 03.00 sularında Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde meydana geldi. M.B. (41) ile V.G. (35) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.B. elinde bir sopayla evinden aşağı indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G.'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. yerde hareketsiz kaldı.

'Yolda yaralı bulduk' deyip hastaneye götürmüşlerdi: Cemile Şenel'i öldüren şüpheli yakalandı
GÜNDEM
'Yolda yaralı bulduk' deyip hastaneye götürmüşlerdi: Cemile Şenel'i öldüren şüpheli yakalandı

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

V.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü
GÜNDEM
Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Abone Ol Google News
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Hayatının en zor günlerini yaşıyor

Hayatının en zor günlerini yaşıyor

​Aşı olmayan 65 yaşındaki kadın pişmanlığını anlattı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.