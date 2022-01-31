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ANTALYA

Böyle yüzsüz hırsız görülmedi: Nakliyeci kiralayıp komşuya eşya taşıttı

Antalya’nın Serik ilçesinde hırsız, beyaz eşyaları çalmak için nakliye kamyonu kiralayıp geldiği iş yerinde eşyaları kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi. Esnaf ise dükkanın elemanı zannederek yardımcı olmak için hırsızla birlikte beyaz eşyaları kamyonete yükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya haberleri: Böyle yüzsüz hırsız görülmedi
Böyle yüzsüz hırsız görülmedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde hırsız, beyaz eşyaları çalmak için nakliye kamyonu kiralayıp geldiği iş yerinde eşyaları kamyonete yüklemek için esnaftan yardım istedi. Esnaf ise dükkanın elemanı zannederek yardımcı olmak için hırsızla birlikte beyaz eşyaları kamyonete yükledi. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Nakliyeci yönlendirdi


Serik ilçesinde hırsızlık şüphelisi, daha önce ayarladığı nakliyeciyi ikinci el malzeme satan dükkana yönlendirdi. Hırsız nakliyeciden kamyonete taşıması için yardım istedi. Nakliyeci, beli ağrıdığı için yardım teklifini reddetti. Hırsız daha sonra diğer esnaflardan yardım istedi. Bir esnaf, dükkanda çalışan biri zannettiği hırsıza bilmeden yardım etti ve kamyonete beyaz eşyaları birlikte yüklediler. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


“Komşum bilmeden elemanım sanmış”


İkinci el eşya alım satım işiyle uğraşan Sezai Ateş, "Olay Cumartesi günü gerçekleşti. Ben montajdaydım, dükkanda değildim. Arkadaşlar geliyor buraya nakliyeci tutuyor. Buradan komşudan rica ediyor, çamaşır makinesini yüklüyor. Ben bu zamana kadar hiçbir komşuma söyleyemedim bana yardım edin diye. Hırsız bir güzel çağırıyor, beraber yüklüyorlar ve satıyorlar. Komşum da yardım ederken benim elamanım olduğunu sanıyor ve malzemeyi o şekilde götürüyorlar. Kesinlikle komşum bilmeden benim elamanım sanıyor. Belki de ben ucundan tut desem yardım etmezler ama hırsızla beraber yüklemişler. Buradan iki adet çamaşır makinesi, mini buzdolabını kapının önünden götürüp hurdacıya satmışlar. Hatta nakliyeciye yardım etmesini istemiş. Nakliyeci, “benim belim ağrıyor kaldıramam” demiş. Komşudan yardım istemiş işi olunca başka komşudan yardım istemiş. Yardım eden komşuya gittim. Neden böyle yaptın diye. “Ne diyorsun abi. Ben bilmeden yardım ettim, senin elamanın zannettim” dedi. O da şok oldu ama iş işten geçti" şeklinde konuştu.

Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti
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Kulübü soyan hırsızlar çıkmadan çay demleyip içti

Hırsızın evini basan jandarma şaştı kaldı: Hemen satmak yerine evine götürüp işledi
FOTOĞRAF 7
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Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu.
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Özcan’ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.
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53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu<br><br>Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K’ya (48) ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.
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Operasyona giden jandarmalar <br>gördüklerine inanamadı<br>Arama yapmak için şüpheli Kadir K’nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı.
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Şüpheli Kadir K’nın Muhtar Rafet Özcan’ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL’den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL’ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi. Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT’ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.
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Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., ‘Açıktan hırsızlık’ yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Son dönemde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, “Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Hırsızın evini basan jandarma şaştı kaldı: Hemen satmak yerine evine götürüp işledi
Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, JASAT'ın 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.


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