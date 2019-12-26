Gündem Antalyada suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti pes dedirtti
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Antalya haberleri... Suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti 'pes' dedirtti

Antalya'da suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti 'pes' dedirtti

Antalya’da devriye gezen jandarma ekiplerinin gece yarısı bir kuyumcuya çatıdan girmek isterken suçüstü yakaladığı Özbek uyruklu hırsızın kıyafeti, 'bu kadarına da pes' dedirtti. Ekipler, hırsızın üzerindeki özel yapım kıyafetin ön tarafında bir hazne ve hırsızlıkta kullandığı eşyalar tespit etti.

Haber Merkezi İHA
Hırsızlık zanlısının kıyafeti dikkat çekti.
Hırsızlık zanlısının kıyafeti dikkat çekti.

Antalya’nın Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi’nde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, dün gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü. Şüphelenen ekipler şahsı suçüstü yakaladı.

jandarma ekipleri, şüpheli şahıs yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin giydiği ilginç giysinin ön kısmında bir hazne ve içerisinde hırsızlıkta kullanılan eşyalar olduğunu tespit etti.

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GÜNDEM
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İfadesi alınmak üzere İncekum Jandarma Karakoluna götürülen ve Özbekistan uyruklu İ.K., karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti.

Savcılığa sevk edilen İ.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevine gönderildi.

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