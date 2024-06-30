Antalya Havalimanı 209 bin 540 yolcuyla rekor tazeledi

Uraloğlu, "Söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verildi. 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştık." açıklamasında bulundu.