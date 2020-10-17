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Gündem Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu 24 şüpheli yakalandı
ANTALYA

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına operasyon

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli yakalandı

Antalya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün bozulan moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için toplantı yaptıkları, örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları öne sürüldü

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Antalya merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, Denizli, Burdur ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor.


Örgüt üyelerine yardım

Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, örgütün bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri iddia edildi.

Araması bulunan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, internetten sohbet uygulamalarına devam ettikleri öne sürülen şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumdaki diğer üyelere yardım yaptığı belirtildi.

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