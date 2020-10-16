Balıkesir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edildi.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.