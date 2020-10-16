Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Balıkesir merkezli FETÖnün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
BALİKESİR

Balıkesir merkezli FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif görevdeki subayların da olduğu 14 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin, darbe girişimi sırasında birliklerinde faaliyette bulundukları iddia edildi

Haber Merkezi AA
Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin 15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları tespit edildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin, rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.

"Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti
GÜNDEM
"Genelkurmay Çatı" davası istinaftan geçti

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 44 şüpheli yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 44 şüpheli yakalandı

İstinaf Mahkemesi Sözcü davasının kararlarını onadı
GÜNDEM
İstinaf Mahkemesi Sözcü davasının kararlarını onadı

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ'den hapis cezası
GÜNDEM
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ'den hapis cezası
Abone Ol Google News
Popülerlikle eşdeğer

Popülerlikle eşdeğer

​Estetik skandallarına rağmen güzelleşme arzusu bitmek bilmiyor.
Yunanistandaninsanlık dışı hareket

Yunanistan'dan
insanlık dışı hareket

Sığınmacıları sağır edecek cihaz yerleştirdiler.
Suudi Arabistanın Türk ürünlerine karşı başlattığı boykot kampanyası işe yaramadı: Türkiyeye destek yağıyor

800 km ötedeki hedefi vuracak..

Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

Trabzonspor'da koronavirüs vakasına rastlandı.

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Kılıçlı sahnede korkutan kaza

Oyuncu Ekin Koç apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yezidileri ön safta savaştırıyor

Yezidileri ön safta savaştırıyor

​Ermenistan, Dağlık Karabağ'da savaşacak yeni birlik kurdu.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.