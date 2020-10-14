FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 44 şüpheli yakalandı

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İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.