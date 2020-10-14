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İSTANBUL

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 15 ilde 44 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti.
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu gerçekleşti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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