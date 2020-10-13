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İZMİR

FETÖ'ye İzmir merkezli operasyon: 89 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 89 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Öztürk tekrar gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan gözaltına alınan ve daha sonra ev hapsi kararıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk tekrardan gözaltına alındı.

Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk, FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alınırken, daha sonra ev hapsi ile tahliye edilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün hakkında yeni ve ek deliller tespit edilmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı

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