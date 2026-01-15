Antalya’da 339,5 milyonluk kamu zararı

ALDAŞ A.Ş. 1990’lı yıllarda Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) teknik ve idari destek sağlamak amacıyla kurulmuştu. Bilirkişi raporlarına göre, harcamalar yüzde 15 fazlasıyla ASAT’a fatura edildi, ancak bu faturalara ait belgeler sunulmadı. Bilirkişi raporlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahat, konaklama ve temsil ağırlama giderlerinin önemli bölümünün şirketçe karşılandığı, görevlendirmesi olmayan kişiler ile aile bireylerine ait masrafların ödendiği, birçok harcamanın isimsiz ve ayrıntısız kaydedildiği belirtildi. Sadece bu kalemde seyahat ve temsil giderleri üzerinden 63,4 milyon lira usulsüzlük yapıldı. Şirket tarafından kiralanan, akaryakıt giderleri karşılanan hizmet araçlarının kişisel kullanımda veya şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişilere tahsis edildiği, trafik cezalarının da şirketçe ödendiği öne sürüldü. Bu giderlerin de yüzde 15 fazlasıyla ASAT’a fatura edildiği, bununla ilgili kamu zararının 24 milyon 782 bin 903 lira olduğu kaydedildi. Şirket demirbaşı olmasına rağmen envanter sayımlarında bulunamayan çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın şirketle ilgisi olmayan kişilere verildiği ve zimmete geçirildiği iddia edildi. Bu kalemde kamu zararının 8 milyon 400 bin 700 lira olduğu belirtildi. Yönetim kurulu kararıyla iç denetçi olarak görevlendirilen bir kişiye fiili hizmeti olmamasına rağmen huzur hakkı ödendiği ve bu yolla menfaat sağlandığı öne sürüldü. Bu başlıkta da 1 milyon 912 bin 043 lira kamu zararı tespit edildi. Ayrıca, fiili hizmeti bulunmayan başka bir kişiye maaş ve sigorta ödemesi yapıldığı, bu nedenle 2 milyon 686 bin 400 lira kamu zararı oluştuğu bildirildi. Danışman olarak görevli bazı kişilerle ilgili herhangi bir rapor veya belge bulunmadığı halde ödeme yapıldığı, bu nedenle 776 bin 725 lira 33 kuruş kamu zararı oluştuğu ifade edildi.