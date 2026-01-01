Yolsuzluk, ölüm, operasyon, yangın

İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü dosyasında ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinme gibi suçlamalarla operasyonlar yapıldı. Bazı belediye başkanları ve yöneticileri tutuklandı. Dikkat çeken yargı gündemlerinden biri ise İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddiasıyla açılan dosya oldu. Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı dava, İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart’ta başlayacak. Davada 105’i tutuklu 407 sanık yargılanacak.Başkentte 2025’in en kritik dosyalarından biri CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davaydı.