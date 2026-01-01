Yolsuzluk, ölüm, operasyon, yangın

Siyaset, belediyeler, büyük yangınlar, kamu kurumlarına uzanan yolsuzluk iddiaları ve ünlü isimlerin içinde olduğu operasyonlar, 2025’te yargının gündeminde yer aldı.
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü dosyasında ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinme gibi suçlamalarla operasyonlar yapıldı. Bazı belediye başkanları ve yöneticileri tutuklandı. Dikkat çeken yargı gündemlerinden biri ise İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddiasıyla açılan dosya oldu. Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı dava, İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart’ta başlayacak. Davada 105’i tutuklu 407 sanık yargılanacak.Başkentte 2025’in en kritik dosyalarından biri CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davaydı.
KARTALKAYA İHMALLERLE YANDI
Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak günü Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, ülkenin en ağır adli dosyalarından birine dönüştü. Yıl içinde görülen davada ilk derece mahkemesi karara vardı.
ÜNLÜLERE OPERASYON
İstanbul’da “yasa dışı bahis” soruşturmaları da yılın geniş hacimli dosyaları arasında yer aldı. Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturmada şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul merkezli “yasa dışı bahis/para aklama” soruşturmalarında 5 elektronik ödeme kuruluşu öne çıktı. Yılın son çeyreğinde genişleyen uyuşturucu soruşturması ise medya ve magazin dünyasını da kapsadı. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 11 Aralık’ta tutuklandı; 30 Aralık’ta ‘etkin pişmanlık’ kapsamında ek ifade verip yeniden cezaevine gönderildi.
GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR
Yargının “ünlüler” başlığı bununla da sınırlı kalmadı. “Güllü” adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut’un ölümünde bilirkişi raporu ve ses kayıtları yeni tartışmalar başlattı. Dosya, “itme veya fiziksel baskı” ihtimali üzerinden ilerledi.