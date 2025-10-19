Yeni Şafak
Antalya'da 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

16:5219/10/2025, اتوار
AA
Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.

Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Serik'te olduğunu tespit etti.


Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.



#Antalya
#firari hükümlü
#Serik
