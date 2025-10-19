Antalya'da 48 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Antalya'nın Serik ilçesinde, 16 farklı suçtan hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.
Antalya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Serik'te olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından Manavgat Cezaevi'ne teslim edildi.
