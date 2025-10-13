Yeni Şafak
Firari hükümlü canlı yayın açtı: Görünen ufak detayla yakalandı

Firari hükümlü canlı yayın açtı: Görünen ufak detayla yakalandı

21:0413/10/2025, Pazartesi
DHA
Açtığı canlı yayındaki izle takibe alınan firari hükümlü girdiği mekanda yakalandı.
Açtığı canlı yayındaki izle takibe alınan firari hükümlü girdiği mekanda yakalandı.

Diyarbakır'da hakkında üç ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Ekiplerin sosyal medya hesabını takibe aldığı firari, canlı yayın açtı. Ekip, yayında görülen sokak tabelasından yola çıkarak firari suçluyu yakaladı.

Diyarbakır’da hakkında ‘yağma’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medyadaki canlı yayında arka plandaki sokak tabelasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medya hesapları takibe alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında ‘yağma’, ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ ve ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.’nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekipler, adresine daha önce yapılan operasyonlarda ulaşılamayan R.İ.’nin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Fark edilen sokak tabelası firariyi yakalattı

İncelemede, sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Ekipler, tabeladan yola çıkarak bölgeyi daralttı. 11 Ekim’de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



