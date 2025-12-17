Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı: Müşteriler tahliye edildi

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı: Müşteriler tahliye edildi

14:4317/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin zemin katında yangın çıktı. Müşteriler ve personel hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı otelin zemin katındaki kazan dairesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Oteldeki müşteriler ve personel hızla tahliye edilirken, olay yerine ulaşan jandarma personeli çevre güvenliğini sağladı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.






#antalya
#manavgat
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
13 ilçede 8 saatlik su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 17 Aralık İZSU su kesintisi programı!