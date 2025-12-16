Edirne’de çiftlikte yangın: 1 ev 2 biçerdöver ve 2 otomobil yandı

İlçeye bağlı Pazardere köyündeki çiftlikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikteki 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletlerine sıçradı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.