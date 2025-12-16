Yeni Şafak
Edirne’de çiftlikte yangın: 1 ev 2 biçerdöver ve 2 otomobil yandı

17:3216/12/2025, Salı
DHA
Edirne'nin İpsala ilçesindeki bir çiftlikte çıkıp, 4 saatte söndürülen yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Pazardere köyündeki çiftlikte, gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikteki 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletlerine sıçradı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangında 1 ev, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 traktör römorku ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




#Edirne
#çiftlik
#yangın
