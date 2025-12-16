Edirne’de ahırda çıkan yangın üç eve sıçradı

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı. Büyüyen alevler aynı avluda bulunan 2 eve daha sirayet etti. İhbar üzerine İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.



