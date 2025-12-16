Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Edirne’de ahırda çıkan yangın üç eve sıçradı

Edirne’de ahırda çıkan yangın üç eve sıçradı

23:0616/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanındaki evlere sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 biçerdöver, 2 otomobil ve 2 römork küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın yanında bulunan eve sıçradı. Büyüyen alevler aynı avluda bulunan 2 eve daha sirayet etti. İhbar üzerine İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.


Yangın, ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu.


Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork ve tarım aletleri de küle döndü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.


#Edirne
#Yangın
#Ahır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor