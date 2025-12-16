Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde yangın

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi'nde Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin kulübenin yanında park halindeki otomobile sıçraması çevredeki kişiler tarafından engellendi. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale kulübenin bitişiğinde bulunan hamamında zarar gördüğü öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.