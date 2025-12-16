Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde yangın

Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde yangın

23:3916/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Fatih'te bulunan Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi'nde Sümbül Efendi Camii'nin girişindeki güvenlik kulübesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin kulübenin yanında park halindeki otomobile sıçraması çevredeki kişiler tarafından engellendi. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale kulübenin bitişiğinde bulunan hamamında zarar gördüğü öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#İstanbul
#Sümbül Efendi Camii
#Fatih
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ubisoft, Amazon’un 'march of giants' oyununu satın alıyor