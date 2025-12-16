Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı





HAZIRLIKLAR EYLÜL AYINDA BAŞLADI





Karla mücadele ekiplerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Apron Yönetim Müdürü Erdal Sağman, "HEAŞ, zorlu kış şartlarında havalimanımızda kesintisiz etkin ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerimize ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler ve havalimanımıza özgün geliştirdiğimiz taktiksel yaklaşımlarla karla mücadeleyi gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık Eylül ayında hazıklarımıza başlarız, araç ekipmanlarımızın bakım faaliyetleri gerçekleştirilir. Akabinde uzman personelimizin teorik ve pratik eğitimleri tamamlandıktan sonra tatbikatlarla hazırlık faaliyetlerimiz sonlandırılır. Ekiplerimiz karla mücadele kapsamında 7/24 esasına göre pist, taksi yollu ve apronlarda görev yapmaktadır. Amacımız pist, taksi yolu ve apronların uçuşa emniyetli bir şekilde hazır halde tutmak ve uçuşların zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi.