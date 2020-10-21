Antalya'da doğa katliamı yapıp kaçak villa diken İngiliz için bakanlık harekete geçti

Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz'in, Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

EKONOMİ Antalya'da tepki çeken villa inşaatı: Gören CİMER ve belediyeye şikayet ediyor

Bakanlık bilgi notu istedi



Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, şikayetler sonrasında gerekli incelemelerin yapıldığını, konuyla ilgili bakanlığın bilgi notu istediğini söyledi. Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villanın başvurusuna ilişkin yapılan incelemelerde, İmar Barışı açısından kanuna uygun olduğu, ancak bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olması nedeniyle konuyla ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildiğini kaydetti.

"Kaldırın derlerse kaldıracağız"



Altınay, komisyonun yaptığı incelemeler neticesinde, villanın bulunduğu alanın ÖÇK Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda olduğuna dikkat çekilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istendiğini söyledi. Altınay, bakanlıktan istenen görüşle ilgili şunları söyledi:

"Kaldırın derse, kaldıracağız. Yapı Kayıt Belgesi geçerli olsa bile doğal Sit ve ÖÇK bölgesinde. Bu arada belediye zaten mühürleme işlemini gerçekleştirmiş ve bu süreçte inşaat sahibinin herhangi bir faaliyet yapmaması gerekiyor. Belediyenin burada işlemi yürüttürmesi lazım, özel yasa var, koruma alanı."

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Güneş paneli bile yapmış

Üçağız Limanının hemen karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda, tapu kayıtlarına göre Üçağız Mahallesi Gökbucak mevkiindeki 521 parselde 31 bin 545 metrekare alan içinde inşa edilen villaya sadece tekneyle ulaşım mümkün. Yarımadanın güneyinde denize sıfır villadan denize inmek için bir merdiven, merdivene bitişik iskele, sol tarafında ise denize sıfır oturma, güneşlenmek ve şezlong amaçlı kameriye tarzı bir yapı yer alıyor. Şikayetçi vatandaşların yaklaşık 1 ay önceki fotoğraflarıyla, çekilen son fotoğraflara göre ise villanın ağaç malzemeden oluşan pencere ve kapıları ve camlarının yeni takıldığı görülüyor. Karayolu ile ulaşımın olmadığı ve elektrik de bulunmayan adanın uç kısımlarına yakın bir yerde de yaklaşık 40 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi oluşturulduğu, elektrik ihtiyacının da bu şekilde karşılanmasının amaçlandığı belirlendi.