Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da içme suyu hattı bir ayda beş kez patladı

Antalya'da içme suyu hattı bir ayda beş kez patladı

18:436/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Hattın çok eski olduğu belirtildi.
Hattın çok eski olduğu belirtildi.

Antalya Kumluca'da Meydan Mahallesi’ni besleyen içme suyu hattının 1 ayda 5 kez patladı. Borunun onarımı ekipler tarafından yapılırken, hattın tamamının değişmesi yönünde planlama yapılacağı belirtildi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 1 ayda 5 kez patlayan içme suyu hattı, ASAT ekipleri tarafından onarıldı.

Kumluca ilçe merkezinde bulunan Meydan Mahallesi’ni besleyen içme suyu hattının 1 ayda 5 kez patlamasının ardından ASAT ekipleri harekete geçti. Ekipler patlayan borunun onarımını gerçekleştirip, arızayı giderdi. Hattın çok eski olduğu belirtilirken, tamamının değiştirilmesi yönünde planlama yapılacağı kaydedildi.



#Antalya
#Kumluca
#İçme Suyu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın ve gümüş el ele yükseliyor: Gram altın 7.000 TL olur mu? Altın mı gümüş mü kazandırır? Ekonomist Bayram 2026 için tahminini açıkladı