Antalya'da içme suyu hattı bir ayda beş kez patladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 1 ayda 5 kez patlayan içme suyu hattı, ASAT ekipleri tarafından onarıldı.

Kumluca ilçe merkezinde bulunan Meydan Mahallesi’ni besleyen içme suyu hattının 1 ayda 5 kez patlamasının ardından ASAT ekipleri harekete geçti. Ekipler patlayan borunun onarımını gerçekleştirip, arızayı giderdi. Hattın çok eski olduğu belirtilirken, tamamının değiştirilmesi yönünde planlama yapılacağı kaydedildi.