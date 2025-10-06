Antalya'da içme suyu hattı bir ayda beş kez patladı

Antalya Kumluca'da Meydan Mahallesi’ni besleyen içme suyu hattının 1 ayda 5 kez patladı. Borunun onarımı ekipler tarafından yapılırken, hattın tamamının değişmesi yönünde planlama yapılacağı belirtildi.
Kumluca ilçe merkezinde bulunan Meydan Mahallesi’ni besleyen içme suyu hattının 1 ayda 5 kez patlamasının ardından ASAT ekipleri harekete geçti. Ekipler patlayan borunun onarımını gerçekleştirip, arızayı giderdi. Hattın çok eski olduğu belirtilirken, tamamının değiştirilmesi yönünde planlama yapılacağı kaydedildi.