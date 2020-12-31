Gündem Antalyada ilginç görüntü Otomobilin tekerinden güçlükle çıkarıldı
ANTALYA

Antalya'da ilginç görüntü: Otomobilin tekerinden güçlükle çıkarıldı

Antalya'da bir sürücünün, park halindeki otomobilinin ön tekeri ile kaportasının arasına giren iguanayı çıkarmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı.
Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı.

Tropikal iklimlerde yaşayan iguana, Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi. İguanayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferler oldu.

  • Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA
Antalya'da park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi.

Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, hayvanın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı.

DHA
Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkarılamadı.

İguana uzun uğraş sonrası aracın ön lastiğinden çıkarılırken, görüntü "Lara'da milletin arabasının altına kedi kaçar, bizimkilere iguana kaçıyor abi" notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

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