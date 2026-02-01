Antalya’da otobüs kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

Devrilen otobüsün içerisinde ve altında çok sayıda yolcu kalırken kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine AFAD, jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi, Döşemealtı Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada 8’i olay yerinde otobüs şoförü İzzet Karağaağaç ise hastanede hayatını kaybetti.