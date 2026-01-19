Yeni Şafak
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

18:4019/01/2026, Pazartesi
AA
Antalya'da balık tutan iki vatandaş oltalarına ceset takıldığını fark etti. Vatandaşların durumu güvenlik görevlilerine bildirmesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Konyaaltı Sahili'nde akşam saatlerinde balık tutan M.İ. ile C.İ. oltalarına bir erkek cesedinin takıldığını fark etti.

Cesedi oltayla kıyıya kadar çeken vatandaşlar sahilde görevli güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



