Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü

Olay akşam saatlerinde Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan üst katları tadilattaki 2 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında bir kişinin yaşadığı belirtilen binada çökme esnasında kimse bulunmadığı belirlendi. Ekipler tedbir amaçlı arama çalışması gerçekleştirirken olay esnasında alt katta oturan kadının komşusuna gittiği öğrenildi.