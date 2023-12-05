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Antalya'da tadilat yapılan iki katlı bina çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kısmi tadilat işleminin yapıldığı iki katlı bina çöktü. Bina hasar görürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

00:20 - 5/12/2023 Salı
DHA
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay akşam saatlerinde Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan üst katları tadilattaki 2 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş katında bir kişinin yaşadığı belirtilen binada çökme esnasında kimse bulunmadığı belirlendi. Ekipler tedbir amaçlı arama çalışması gerçekleştirirken olay esnasında alt katta oturan kadının komşusuna gittiği öğrenildi.


#Antalya
#Alanya
#bina
#tadilat
1 saat önce
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