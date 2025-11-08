Yeni Şafak
Antalya'nın Demre ilçesi 'sakin şehir' seçildi

18:288/11/2025, Cumartesi
AA
Türkiye'nin 28'inci sakin şehri

Antalya'nın Demre ilçesi Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriteri karşılayarak "sakin şehir" seçildi.

Antalya'nın Demre ilçesi, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince
"sakin şehir"
(cittaslow) seçildi.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Borger-Odoorn şehrinde gerçekleştirilen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Toplantısı'nda 7 ana kriter üzerinde yapılan değerlendirmeyi geçerek sertifikasyon sürecini tamamlayan Demre'nin, Türkiye'nin 28'inci sakin şehri olmaya hak kazandığını bildirdi.

Adaylık sürecini büyük bir özveriyle yürüttüklerini belirten Duran, sakin şehir seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Duran, belediye olarak doğal ve kültürel değerleri korumaya ve ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti.



